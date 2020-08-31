حفر الباطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط والمتابعة للعام الجامعي 1442هـ بحضور وكلاء الجامعة وأعضاء اللجنة.وناقش الاجتماع خطة تدريب الموارد البشرية، وتقرير هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، والتقرير السنوي لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتقرير وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، كما بُحِث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجتمعون التوصيات اللازمة بشأنها.// انتهى //19:48ت م0204