المنامة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسرحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية اليوم في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم والرخاء.وثمنت الخارجية البحرينية وساطة جمهورية جنوب السودان وجهودها المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، داعية باقي الفصائل المسلحة إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني، مجددة في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية السودان الشقيقة وكل قراراتها الرامية إلى الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.// انتهى //19:51ت م0206