عمّان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسرحبت الحكومة الأردنية باتفاق السلام الذي وُقّع بالأحرف الأولى في عاصمة جنوب السودان جوبا اليوم بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.كما أكدت وقوف الأردن إلى جانب السودان في سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال، مشيدة بجهود الأطراف كافة وتغليب المصلحة الوطنية، ومثمنة جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.// انتهى //19:58ت م0207