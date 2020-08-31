الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، بمعالي وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:08ت م0209