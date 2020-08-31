أبوظبي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس .وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.// انتهى //20:51ت م0212