سياسي / ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
أبوظبي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس .
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.
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20:51ت م
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