القاهرة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى 3ر111 مليار دولار مقابل 7ر112 مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 4ر1 مليار دولار.وأوضح البنك المركزي في تقريره الصادر اليوم أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال تلك الفترة إلى 7ر31%، لافتًا النظر إلى أن هذه النسبة في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.يشار إلى أن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، فيما حصلت مصر على 7ر9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.// انتهى //20:52ت م0213