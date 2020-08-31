الرباط 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم، مباحثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تطرقت للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مجالات مختلفة.وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن المباحثات تناولت أيضا الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية بين البلدين، إضافة إلى المراحل المقبلة للشراكة بين البلدين في مجال محاربة جائحة كورونا وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.//انتهى//22:07ت م0226