الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسيتواجه غداً فريقا الخليج والصفا عند الرابعة مساءً على صالة الأول في سيهات، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدور النهائي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب (مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس).وتأتي هذه المباراة بعد توقف المنافسات لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث يخوض فريق الخليج اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، في حيث يحتل فريق الصفا المركز الخامس برصيد خمس نقاط، مع تبقي أربع جولات على نهاية منافسات البطولة.يذكر بأن المباراة ستقام بدون حضور الجماهير تطبيقاً للبروتوكولات الصحية المتعلقة بالأنشطة الرياضية في المملكة .// انتهى //22:08ت م0228