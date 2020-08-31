الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالحميد الدحيلان اجتماعاً (عن بُعد) مع المراقبين الفنيين وأكثر من 70 حكماً، وذلك مواصلة للاستعداد لعودة ما تبقى من منافسات للموسم الرياضي 2019-2020م، والمقرر عودتها غداً .وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور، ومن ضمنها شرح بعض الحالات التحكيمية، ومراجعة القانون، واللياقة البدنية للحكام، واختتم الاجتماع بالتأكيد على الحكام باتباع البروتكولات الصحية والالتزام بها.// انتهى //22:09ت م0229