الطائف 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقدت هيئة الفروسية اجتماعها الأول الافتراضي عن بعد اليوم, وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نائب رئيس المجلس وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو مجلس الإدراة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.وفِي بداية الاجتماع رحب سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل بأعضاء مجلس الإدراة مجددًا شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - على ما تلقاه الفروسية السعودية من دعم واهتمام للارتقاء بها وتطويرها، مبيناً سموه أن إنشاء هيئة الفروسية يجّسد هذا الدعم والرعاية.واستُعرص خلال الاجتماع مناقشة خطط الهيئة والقطاعات التابعة لها خلال الفترة القادمة، في سبيل رفع كفاءتها وتطويرها وتحسين مخرجاتها، لتؤدي أعمالها ومهامها المناطة بها على أكمل وجه، كما تداول الأعضاء النقاط المدرجة في جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //22:10ت م0233