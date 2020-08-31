اجتماعي / جمعية البر بالحقو تودع المخصصات المالية للأيتام
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
بيش 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
أودعت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش اليوم ، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها لشهر يونيو ، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحيى بن أحمد القاصر ، أن الجمعية أودعت 36 ألف ريال في حسابات الأيتام التابعين لها ، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ أكثر من 150 يتيماً ويتيمة ، مفيداً أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية التي تهدف من خلاله إلى توفير احتياجات الأيتام وتغطية مصروفاتهم المعيشية .
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22:10ت م
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