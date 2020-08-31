بيش 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش اليوم ، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها لشهر يونيو ، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحيى بن أحمد القاصر ، أن الجمعية أودعت 36 ألف ريال في حسابات الأيتام التابعين لها ، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ أكثر من 150 يتيماً ويتيمة ، مفيداً أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية التي تهدف من خلاله إلى توفير احتياجات الأيتام وتغطية مصروفاتهم المعيشية .// انتهى //22:10ت م0234