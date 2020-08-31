القاهرة 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واستعادل فريق حرس الحدود لكرة القدم مع ضيفه مصر للمقاصة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 25 نقطة يحتل بها المركز العاشر، ورصيد مصر للمقاصة إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //22:14ت م0238