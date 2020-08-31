واشنطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 37,532 إصابة مؤكدة و 473 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,972,356 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 182,622 حالة وفاة.// انتهى //22:24ت م0240