الحرث 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأطلق محافظ الحرث إبراهيم يحيى الألمعي اليوم ، برنامج " حماة الوطن " الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، بحضور قائد لواء الملك عبدالله الثامن عشر العميد عامر الشهري وثلة من ضباط وأفراد القوات المسلحة والجهات الأمنية بالمحافظة.وشرح رئيس اللجنة علي مجرشي ، أن البرنامج يهدف إلى إبراز دور أبطال الحد الجنوبي حماة الوطن في الدفاع عن الدين والوطن ودور الجهات الأمنية الأخرى حرس الحدود والشرطة والدفاع المدني والمجاهدين والجهات الصحية أبطال الصحة وشركة الكهرباء، وتعريف المجتمع بتلك الجهود والاعتزاز بهم كل حسب الدور المناط به، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف 3000 فرد من جميع القطاعات العسكرية والمدنية ، كما يركز على الجانب التوعوي للوقاية من فايروس كورونا من خلال البرامج التوعوية وتوزيع عدد من الكمامات والمعقمات .من جانبه ، أثني قائد اللواء الثامن عشر على البرنامج ودور لجنة التنمية الاجتماعية في البرامج الاجتماعية الموجه للجهات العسكرية والمدنية مقدماً شكره للقائمين على البرنامج .وأشاد محافظ الحرث بدور لجنة التنمية البارز ومبادراتها المجتمعية ، مهيباً بما تعيشه المحافظة من أمن واستقرار وما تحظى به من اهتمام كبير من لدن ولاة الأمر حفظهم الله.وتم خلال البرنامج ، الذي أقيم في مقر بلدية الحرث ، التعريف بالبرنامج وتكريم الجهات العسكرية والمدنية .// انتهى //22:43ت م0242