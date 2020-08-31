جيزان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس شباب المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مساء اليوم ، اجتماعاً بعدد من شباب وشابات المنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور والحاضرات ، ولكل ما من شأنها الارتقاء بجميع الألعاب والرياضات بالمنطقة، و الهوايات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم، ومنها الرياضات والألعاب البحرية التي تعمل وزارة الرياضة بالتعاون مع إمارة المنطقة حالياً على تحديد موقع مناسب لإقامة مركز يعد الأول على مستوى المملكة لممارسة هذا النوع من الرياضات.وناقش سمو نائب أمير جازان وسمو وزير الرياضة عدداً من المبادرات الشبابية التي تقدم بها شباب وفتيات جازان ، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة جازان.// انتهى //22:53ت م0245