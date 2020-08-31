الرياض 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 6 مباريات ، حيث فاز فريق القادسية على مضيفه فريق النجوم بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيد القادسية إلى 63 نقطة بالمركز الثالث، وبقي النجوم عند رصيده السابق بـ 32 نقطة بالمركز السابع عشر .وفاز فريق الخليج على مضيفه الشعلة بنتيجة 2-0، ليرفع الخليج رصيده لـ 39 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما بقي الشعلة على رصيده السابق بـ 45 نقطة بالمركز الحادي عشر، وتعادل فريق حطين مع ضيفه نجران بنتيجة 2-2، ليرتفع رصيد حطين عند النقطة 31 بالمركز الثامن عشر ، وارتفع رصيد نجران عند النقطة 44 بالمركز الثاني عشر، كما تعادل الطائي مع ضيفه أحد بنتيجة 1–1، ليرفع الطائي رصيده إلى 46 بالمركز التاسع، وأصبح أحد بـ 56 نقطة في المركز الرابع، وتعادل الأنصار مع النهضة بنتيجة 2-2، حيث أصبح الأنصار برصيد 34 بالمركز السادس عشر، فيما أصبح النهضة بـ 52 بالمركز السادس.وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة 34 فاز فريق الباطن على مضيفه فريق جدة بنتيجة 2-1، ليعزز الباطن صدارته ويصل إلى النقطة 69 بالمركز الأول، بينما بقي فريق جدة على رصيده السابق بـ 50 نقطة بالمركز الثامن.وتستكمل غدًا الجولة 34 بـ 4 لقاءات حيث يحل فريق الثقبة ضيفًا على فريق الجيل، ويلعب الكوكب أمام المجزل، والبكيرية ضد العين، والجبلين مع التقدم في آخر مباريات الجولة.// انتهى //22:54ت م0247