هروب 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستفقد محافظ هروب أحمد بن موسى أبو قرن اليوم ، مركز منجد والقرى التابعة له، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات الخدمية والوقوف على احتياجات الأهالي.واستهل المحافظ الجولة، بتفقد المرافق والمشروعات الخدمية، حيث استمع لشرح مفصل عنها من رئيس المركز سعد القحطاني، واطلع ميدانياً على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إليه المشروعات الجاري تنفيذها.وأوضح أبو قرن، أن الزيارة جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مشدداً على ضرورة معالجة مشكلات الطرق بالمحافظة والمراكز التابعه لها، ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات, مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.// انتهى //22:56ت م0248