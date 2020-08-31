جيزان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسنفذت جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان ممثلة في فريق " تفاؤل " التطوعي اليوم، مبادرة بعنوان "تحت مظلة شمس".وأشارت قائدة الفريق عفاف مغفوري ، أن المبادرة تضمنت توزيع 40 مظلة ومجموعة من الهدايا على عمال النظافة، بهدف إشراك هذه الفئة المهمة في حياتنا، وإظهار التعاطف معهم، وتقدير الدور الذي يقومون به للحفاظ على نظافة البيئة ، ورفع مستوى مهارات العمل التطوعي، والمساهمة في تنفيذ مبادرات تطوعية بناءة وزيادة الوعي التطوعي لدى جميع أفراد المجتمع .// انتهى //23:56ت م0252