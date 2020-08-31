اجتماعي / جمعية الأزمات النفسية بجازان تنفذ مبادرة "تحت مظلة شمس"
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
جيزان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
نفذت جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان ممثلة في فريق " تفاؤل " التطوعي اليوم، مبادرة بعنوان "تحت مظلة شمس".
وأشارت قائدة الفريق عفاف مغفوري ، أن المبادرة تضمنت توزيع 40 مظلة ومجموعة من الهدايا على عمال النظافة، بهدف إشراك هذه الفئة المهمة في حياتنا، وإظهار التعاطف معهم، وتقدير الدور الذي يقومون به للحفاظ على نظافة البيئة ، ورفع مستوى مهارات العمل التطوعي، والمساهمة في تنفيذ مبادرات تطوعية بناءة وزيادة الوعي التطوعي لدى جميع أفراد المجتمع .
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