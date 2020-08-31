أبها 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير اليوم قبول 7500 طالب وطالبة بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بالمنطقة للفصل التدريبي الأول 1442، وذلك في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بنسب زيادة تتراوح بين 20 إلى 25 ٪ عن العام الماضي.وانطلقت العملية التدريبية في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية في منطقة عسير، والبالغ عددها 35 كلية ومعهد بداية من أمس الأحد، وسط احترازات وإجراءات قوية لحماية المتدربين والمتدربات والهيئة التدريبية والإدارية من انتشار فايروس كورونا.// انتهى //23:59ت م0254