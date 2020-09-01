واشنطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على أداء متباين.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 223.82 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 28430.05 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22 بالمئة ليغلق عند 3500.31 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 79.83 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 11775.46 نقطة.// انتهى //00:30ت م0256