القاهرة 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسسجلت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، خسائر بلغت 5ر4 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 5ر585 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 8ر0%.وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الصادر اليوم، تباين مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 53ر1% مسجلاً 46ر10599 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 81ر5% ليصل إلى 61ر1535 نقطة، أما مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا فأضاف 76ر4% إلى قيمته ليصل إلى مستوى 47ر2352 نقطة.وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 94ر63% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 06ر36% خلال الشهر الجاري، مبينًا أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر70% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر17%، والعرب على 8ر6%.وأفادت البورصة المصرية في تقريرها بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 126ر1 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2ر367 مليون جنيه.// انتهى //00:37ت م0258