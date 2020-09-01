جيزان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مساء اليوم . برؤساء أندية منطقة جازان وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها سموه حالياً للمنطقة.واطلع سموه خلال لقاءه رؤساء وممثلي الأندية، ووقف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة بشكل عام، وفي الأندية بشكل خاص، ومنها تطوير مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان، واستعراض سير العمل بمشروعات منشآت الأندية الرياضية سعيا لمعالجة وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها وطرق حلها للرقي بالعمل المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.كما جرى خلال اللقاء بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحث من موضوعات.// انتهى //00:46ت م0259