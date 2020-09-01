سياسي / وزير الخارجية الأميركي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس غويانا
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
واشنطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس غويانا محمد عرفان علي، هنأه فيه على فوزه الانتخابي، الذي جاء وفق عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية تحترم سيادة القانون وإرادة شعب غويانا.
وأعرب بومبيو خلال الاتصال، عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع غويانا لتعزيز القيم المشتركة، والازدهار الاقتصادي والأمن في المنطقة.
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