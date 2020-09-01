واشنطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس غويانا محمد عرفان علي، هنأه فيه على فوزه الانتخابي، الذي جاء وفق عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية تحترم سيادة القانون وإرادة شعب غويانا.وأعرب بومبيو خلال الاتصال، عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع غويانا لتعزيز القيم المشتركة، والازدهار الاقتصادي والأمن في المنطقة.// انتهى //00:50ت م0260