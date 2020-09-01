واشنطن 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسسجلت أسعار النفط انخفاضاً اليوم، مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط.وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 45.28 دولار للبرميل.وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.8 بالمئة، ليسجل عند التسوية 42.61 دولار للبرميل.وسجل الخام الأمريكي رابع شهر من المكاسب مع صعوده 5.8 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار للبرميل في السادس والعشرين من أغسطس.// انتهى //00:58ت م0261