القاهرة 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على مضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 27 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //01:00ت م0262