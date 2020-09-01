القاهرة 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 22 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 809 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 72929 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ حتى اليوم 98939 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5421 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0263