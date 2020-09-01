تبوك 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسناقش المجلس البلدي بمحافظة حقل كيفية الاستفادة من تمور النخيل المتواجد في الحدائق العامة وعلى الشواطئ وفي الجزر الوسطية للطرق والأماكن العامة بالمحافظة.جاء ذلك خلال جلسته ال 55 والتي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد بن عطالله الريس وبحضور كافة أعضائه.وثمن المجلس في مستهل اجتماعه مدى ماوصل إليه أهالي المحافظة من وعي وإدراك في المساهمة والتعاون مع بلدية المحافظة فيما اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية خاصة بالتطهير والتعقيم وأعمال خاصة بالنظافة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.بعد ذلك تم الاطلاع على عدد من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس ومن أهمها وضع لوحات إرشادية للدلالة على المواقع السياحية والتاريخية والبرية والشواطئ ذات الجذب السياحي التي تزخر بها محافظة حقل.// انتهى //03:10ت م0266