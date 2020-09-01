برلين 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واسأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (دي اف بي) اليوم، السماح بالحضور الجماهيري بأعداد قليلة في الملاعب في الدور الأول من الكأس المحلية بألمانيا بدءًا من منتصف سبتمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أنه في "دوري الدرجة الثالثة وكأس ألمانيا والدوري المحلي للسيدات، سيحدد النادي عدد المشجعين بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية".وأضاف في بيانه "أنه قد تتواجد الجماهير في بعض الملاعب، في حين أنه في أخرى، ستسمح الأندية بعدد أقل أو ربما لا جماهير على الإطلاق ".// انتهى //03:36ت م0269