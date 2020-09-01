المدينة المنورة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء , تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء .//انتهى//04:55ت م0277