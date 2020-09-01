الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير الجوف وإحالتهما للتحقيقالقيادة تهنئ رئيس أوزبكستان ورئيسة سلوفاكياأمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية ومحافظ التدريب التقنيأمير نجران يستقبل قائدي حرس حدود المنطقة السابق والحاليفهد بن سلطان يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديدأمير القصيم: القيادة حريصة على أمن وراحة المواطن والمقيمتدشين عدد من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسيرحسام بن سعود يعتمد ترقية 118 موظفًا بإمارة الباحةالصحة: تجاوزنا 290 ألف حالة تعافٍ«العدل»: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد.. و550 ألف صك إلكترونيقنوات "عين" تعلن جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي عن بعدإدانة عربية وإسلامية لمحاولة الحوثي استهداف مطار أبهارابطة العالم الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي«نيوم» تفتح باب القبول للمرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيفوفد أميركي - إسرائيلي يحط في أبوظبيرئيس الوزراء اليمني يبحث مع "الانتقالي" اتفاق الرياضتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركات الكفاح.. والجامعة العربية ترحب.. ثـورة السـودانيين.. الثمــار تُـجنـىأديب رئيساً للحكومة اللبنانية// يتبع //06:01ت م0003