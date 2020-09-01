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الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير الجوف وإحالتهما للتحقيق
القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان ورئيسة سلوفاكيا
أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية ومحافظ التدريب التقني
أمير نجران يستقبل قائدي حرس حدود المنطقة السابق والحالي
فهد بن سلطان يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد
أمير القصيم: القيادة حريصة على أمن وراحة المواطن والمقيم
تدشين عدد من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير
حسام بن سعود يعتمد ترقية 118 موظفًا بإمارة الباحة
الصحة: تجاوزنا 290 ألف حالة تعافٍ
«العدل»: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد.. و550 ألف صك إلكتروني
قنوات "عين" تعلن جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي عن بعد
إدانة عربية وإسلامية لمحاولة الحوثي استهداف مطار أبها
رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي
«نيوم» تفتح باب القبول للمرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
وفد أميركي - إسرائيلي يحط في أبوظبي
رئيس الوزراء اليمني يبحث مع "الانتقالي" اتفاق الرياض
توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركات الكفاح.. والجامعة العربية ترحب.. ثـورة السـودانيين.. الثمــار تُـجنـى
أديب رئيساً للحكومة اللبنانية
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