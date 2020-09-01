وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المستقبل للسياحة ) : قبل نحو أربعة أعوام، راهنت رؤية 2030 على القطاع السياحي دون سواه، ووعدت بأن يكون أحد مصادر الدخل الرئيسة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، التي سعت إلى استحداث مصادر دخل جديدة وقوية، بعيداً عن مصدر دخل النفط، الذي أثبتت التجربة الفعلية أن الاعتماد الكلي ليس برابح.اليوم، تكسب الرؤية الرهان في مشهد يدعو للفخر بقدر ما يدعو إلى الاطمئنان، ويؤكد للجميع أن الرؤية كانت تسير على هدى العلم والدراسات الميدانية، في تحديد أهدافها وآلية تحقيقها على أرض الواقع، فالمؤشرات الواردة من القطاع حتى هذه اللحظة، تؤكد أن الرؤية حققت ما سعت إليه وطمحت فيه، فحسب تقديرات المختصين، ستصل عوائد الموسم السياحي الحالي إلى عشرة مليارات ريال، بعدد سياح يصل إلى مليوني سائح على أقل تقدير.وتابعت : تحقق المملكة هذه الإحصاءات "المُطمئنة"، رغم جائحة كورونا، التي مازالت آثارها باقية في كل دول العالم، ومنها المملكة، ولولا هذه الجائحة وتداعياتها، لكانت المملكة حققت أضعاف هذه الأرقام، في إشارة واضحة إلى أن إنجازات القطاع السياحي في المملكة مستقبلاً ستفوق حدود الواقع والخيال.وبينت : وتحقيقاً لمقولة "رب ضارة نافعة"، كان للجائحة دور كبير في إنعاش السياحة الداخلية، على حساب السياحة الخارجية، فلم يجد المواطنون والمقيمون بداً من التعاطي مع رزنامة (صيف السعودية) على مدى ثلاثة أشهر امتدت من يوليو الماضي، إلى سبتمبر الحالي، والتفاعل مع البرامج والفعاليات التي نجحت في لفت الأنظار إلى ما تتمتع به المملكة من طبيعة خلابة ومناطق تراثية وتاريخية "استثنائية". وكان "صيف السعودية" مثالياً في كل تفاصيله، خاصة عندما استضاف مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والرياضية، وتحولت معها مدن السعودية إلى مناطق جذب سياحي.الإنجاز السياحي الذي تحقق، يبعث على الاطمئنان، ويؤكد أن المملكة دشنت بالفعل "رحلة التعويض" لما خلفته جائحة كورونا وتداعياتها من خسائر فادحة، فانتعاش القطاع السياحي سوف يعجل بتعافي قطاعات أخرى كثيرة ذات صلة، مثل سوق الطيران والإيواء السياحي والخدمات والمرافق التي تعرضت لخسارة كبيرة طوال فترة التوقف الاحترازي للأنشطة الاقتصادية، منعاً لتفشي كورونا، وستكتمل صورة الانتعاش مع استئناف حركة السفر للخارج، وهو ما يدعم استراتيجية وزارة السياحة الرامية إلى اكتشاف الطبيعة الساحرة والتنوع المناخي والعمق التاريخي والثقافي في 10 وجهات سعودية.// يتبع //06:01ت م0004