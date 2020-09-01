وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أمن العالم.. وإرهاب إيران ) : في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها لإحلال السلام إقليميا ودوليا، بشكل عام وتحديدا في اليمن من خلال تسريع اتفاق الـرياض وخطة الـسلام، وكل أمر يصب في مصلحة الشعب اليمني الشقيق الـذي عانى ولا يزال من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب ممارسات الأذرع الإيرانية التي تتمركز على أراضيه وترتكب المزيد من الجرائم الخارجة عن الأعراف الـدولـية والمبادئ الإنسانية، والاعتداء على الأبرياء والممتلـكات ومنع وصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، تنفيذا لأوامر نظام طهران الذي يواصل دعم الحوثيين وغيرهم من ميليشياته الإرهابية في الـدول الـعربية ويستمر في إمدادها بالسلاح للمضي في تحقيق أجنداته الخبيثة وغاياته المشبوهة.وتابعت : حين نمعن في ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات الـتحالـف «تحالـف دعم الـشرعية في الـيمن» العقيد الـركن تركي المالـكي، من أن قوات التحالف الـبحرية رصدت مساء الأحد الماضي محاولـة للميليشيا الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.وأنه تم تدمير الـزورق المفخخ والـذي يمثل تهديدا لـلأمن الإقلـيمي والـدولـي وطرق الملاحة الـبحرية والتجارة العالمية.وواصلت : وكذلك فيما أبانه العقيد المالكي من أن هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والـزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلـك نشر الألـغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الـدولـي الإنساني وكذلـك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة،، فهذه التفاصيل الواردة في تصريحات متحدث التحالف كما هي تؤكد قدرة قوات التحالف المشتركة في صد الخروقات الحوثية، وإصرارها علـى تنفيذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، فهي تصور كذلك الأبعاد الشيطانية لسلوك نظام طهران، فهذه الانتهاكات ومثيلاتها المتقاربة في زمانها والمرتكبة من الأذرع الإيرانية في المنطقة تثبت أنه من الصعب أن تكون إيران جزءا طبيعيا من العالم، بل هي الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب والخطر الذي بات لزاما أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم ورادع لمواجهة سلوكياته المزعزعة للأمن الإقليمي والدولي.// يتبع //06:01ت م0005