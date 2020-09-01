طوكيو 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر6 نقطة أو ما يعادل 026ر0% ليصل إلى 86ر23145 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر3 نقطة، أو23ر0% ، ليصل إلى 40ر1614 نقطة.// انتهى //07:25ت م0010