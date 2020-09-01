إسلام آباد 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في كراتشي كبرى مدن باكستان التي تعاني من أزمة الفيضانات والسيول منذ الأسبوع الماضي.وتابعت الجهود التي تبذلها فرق الإغاثة وقوات الجيش لمساعدة المنكوبين بالفيضانات في أنحاء مختلفة من باكستان.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد فشل الجهود التي كانت تستهدف وضع باكستان في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي ـ فاتف.وأخبرت عن تسجيل أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية منذ تفشي الوباء في باكستان قبل أربعة أشهر.وأشارت إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي 2.5 مليون يورو لدعم الحكومة الباكستانية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة أربعة آخرين، جراء هجوم مسلح نفذه إرهابيون على فرقة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.كما تابعت في الشأن الإقليمي تطورات عملية السلام الأفغانية، ومقتل أحد عشر من عناصر حركة طالبان في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في ولاية فارياب بشمال أفغانستان.وعرجت على مطالبة الصين من الهند سحب قواتها من منطقة حدودية يتنازع عليها البلدان.// انتهى //09:03ت م0014