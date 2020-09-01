الطائف 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف غداً، درساً عن بُعد بعنوان "شرح كتاببلوغ المرام"، وذلك عبر البث المباشر بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناسوتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:04ت م0015