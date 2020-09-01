عام / "شرح كتاب بلوغ المرام" درسٌ ينظمه فرع الشؤون الإسلامية بالطائف
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
الطائف 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف غداً، درساً عن بُعد بعنوان "شرح كتاب
بلوغ المرام"، وذلك عبر البث المباشر بعد صلاة المغرب.
وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس
وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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