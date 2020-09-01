عام / "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة ، والليث، والجموم ، والخرمة ، وبحرة ، و تربة ، وخليص ، ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .
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