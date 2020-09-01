جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة ، والليث، والجموم ، والخرمة ، وبحرة ، و تربة ، وخليص ، ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //09:41ت م0021