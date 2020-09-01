عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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