بيروت 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 ابريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حصل على 90 صوتا من إجمالي النواب الذين شاركوا في الاستشارات النيابية التي جرت أمس في القصر الرئاسي في حين تترقب الأوساط السياسية نتائج اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس تمكن القوى الأمنية من إلقاء القبض على 12 إرهابيًا من تنظيم داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار وضبط مخازن أسلحة وأحزمة ناسفة.وأشارت الصحف إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من أن نحو 2.2 مليون سوري قد ينضمون إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.وأخبرت عن تأكيد الخارجية اليونانية أمس أن أثينا ستمارس حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط على الرغم من التهديدات غير المسبوقة بالحرب من تركيا.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس، أن الولايات المتحدة تعتزم منع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران .// انتهى //09:59ت م0027