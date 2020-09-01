القاهرة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ترحيب مصر بتوقيع الحكومة السودانية على "اتفاق جوبا للسلام" مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة، والتأكيد على وقوفها بجانب الأشقاء في السودان من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد بما يعود بالمنفعة والرخاء والاستقرار على الشعب السوداني.وأشارت إلى تأكيد وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المؤشرات الأولية لفيضان نهر النيل هذا العام مبشرة حيث من المحتمل أن يكون في حدود أعلى من المتوسط، وخاصة أن معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم ارتفعت بشكل غير مسبوق، كما ارتفع منسوب المياه بالمجري المائي للنهر.وتناقلت إعلان وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 22 حالة وخروج 809 متعافين من المستشفيات، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بمصر إلى 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها و5421 حالة وفاة.ونوّهت إلى تحذير رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من خطر انزلاق البلاد إلى الفوضى والصراع الطائفي مجددًا بعد وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين في منطقة خلدة جنوبي بيروت.وأخبرت عن تصعيد الاتحاد الأوروبي أمس من لهجته ضد التهديدات العسكرية التركية في منطقة شرق المتوسط، ولوّحت دول الاتحاد بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم يهدأ التوتر بين تركيا ودولتين عضوتين في الاتحاد هما اليونان وقبرص.وتحدثت صحف مصر عن احتقان الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، مع تجدد المظاهرات المناهضة للعنصرية في أكثر من ولاية وتدخل أنصار الرئيس دونالد ترامب للتصدي للمتظاهرين.// انتهى //09:59ت م0028