جيزان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، والدرب ، أبو عريش ، صامطة، وأحد المسارحة ، والطوال ، الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، ضمد وفيفا، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //10:44ت م0034