الجزائر 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي، مبرزة إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، تعيينات وإعفاءات في سلك محافظي المناطق تم بمقتضاها انهاء مهام ثمانية محافظين وستة محافظين منتدبين، فيما تم تعيين 17 محافظاً جديداً و 14 محافظا منتدبا.وأخبرت عن بدء وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم، زيارة رسمية إلى تركيا، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات الثنائية.وأشارت إلى تحديد الحكومة قائمة المحافظات المعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 29 إلى 18 محافظة حسب تطور وباء فيروس كورونا في الجزائر، لافتة إلى تسجيل 348 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 44494 حالة.// انتهى //11:39ت م0052