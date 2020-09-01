المدينة المنورة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة المهد أمس، لقاءً بعنوان "أساليب المراجعة الداخلية.. حوكمة و رقابة" بحضور عدد من القيادات والكوادر من وزارة التعليم ومنسوبي القطاع.وأوضح المشرف العام على المراجعة الداخلية بوزارة التعليم عبدالله السكاكر أن مثل هذه اللقاءات تمثل إضافة معرفية بدور المراجعة في حوكمة ورقابة العمليات الإدارية.بدوره أفاد مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن اللقاء جاء لنشر ثقافة المراجعة الداخلية وضمن مبادرات إدارة تعليم المهد في الشراكة المجتمعية.// انتهى//11:47ت م0054