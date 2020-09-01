الرباط 13 محرم 1442 ه الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس،أمس مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ،والتي تطرقت إلى تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة وباء كوفيد 19.وأخبرت الصحف عن تخصيص البنك الأوروبي للاستثمار 100 مليون يورو للمغرب لتمويل احتياجاته لمواجهة تداعيات وباء كورونا، من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو.وتابعت الصحف تطورات الشان السياسي في لبنان،مشيرة إلى تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حصل على 90 صوتا من إجمالي النواب الذين شاركوا في الاستشارات النيابية فيما تترقب الأوساط السياسية نتائج اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت.وتحدثت الصحف عن التوتر المتصاعد بين اليونان وتركيا، مبرزة تأكيد الخارجية اليونانية أمس أن أثينا ستمارس حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط ،على الرغم من التهديدات غير المسبوقة بالحرب من تركيا.ولفتت الانتباه إلى تصعيد الاتحاد الأوروبي من لهجته ضد التهديدات العسكرية التركية في منطقة شرق المتوسط، وتلويحه بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم يهدأ التوتر بين تركيا واليونان.// نتهى //11:49ت م0055