جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس، فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي، الذي يستهدف طلاب السنة التحضيرية بتنظمٍ من عمادة شؤون الطلاب، ممثلة في مركز الإرشاد الجامعي ، ويستمر ثلاثة أيام .ويشتمل ملتقى الإرشاد الجامعي لهذا العام على المعرض التعريفي الافتراضي الذي يتيح للطلبة الفرصة للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة.ورحّب معالي رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، متمنىاً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.من جانبه عدّ عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، الملتقى فرصة لطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة؛ بهدف تعريف الطلاب بأنظمة و لوائح الجامعة والتعريف بالكليات وآلية التسكين بعد اجتياز السنة التحضيرية، وذلك لتهيئة الطلاب للعام الدراسي الجديد، ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم، وحثّ جميع الطلاب على المشاركة والتفاعل مع اللقاءات الإرشادية والاستفادة من المعرض الافتراضي.يُذكر أن فعاليات الملتقى تستمر ليوم غدٍ بتقديم اللقاء التعريفي بمعهد اللغة الإنجليزية، واللقاء التعريفي عن آلية التسكين لطلاب السنة التحضيرية، واللقاء التعريفي عن عمادة التعليم عن بعد.// انتهى //11:53ت م0056