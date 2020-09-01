الدمام 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (765) جولة رقابية، تَبِعتها (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (11) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (9) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (1000) موقع، باستخدام (160718) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (482) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7453) طناً من النفايات، وإزالة (3757) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9544) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات (350) بلاغاً تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل (28) بلاغاً عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، تضمنت عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.ودعت الأمانة أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //11:56ت م0057