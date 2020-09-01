عام / جمعية نور النسائية بنجران تستقبل فائض الكتب المتخصصة في مجال التربية والسلوكيات
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
نجران 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت جمعية نور النسائية لذوي الإعاقة بنجران اليوم ، استقبالها فائض الكتب العلمية والمتخصصة في مجال التربية الخاصة والسلوكيات العامة وخدمة المجتمع لاقتنائها وضمها للمكتبة التابعة للجمعية ، لتكون في متناول المهتمين من ذوي الشأن المباشر بالإعاقة .
وأكدت رئيسة الجمعية غادة محمد آل مستنير استمرار الجمعية في نهجها المجتمعي لخدمة المجتمع وتفعيل دور الفرد في بنائه وتنميته ، وعلى وجه الخصوص أفراده من ذوي الإعاقة .
// انتهى //
11:59ت م
0058