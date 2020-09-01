تونس 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 م واستوجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، صوب مجلس نواب الشعب التونسي الذي يشهد اليوم عقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، في ظل تضارب في المواقف بين الأحزاب السياسية، وبوادر تشير إلى نجاح حكومة المشيشي في الحصول على ثقة المجلس، خاصة بعد إعلان الكتلة البرلمانية لحركة النهضة وقلب تونس ،الأكبر في المجلس، عزمها التصويت بمنح الثقة للحكومة.وأبرزت إعلان الجزائر تخفيف إجراءات الحجر المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ومن بين الإجراءات الجديدة تقليص عدد الولايات الخاضعة لحظر التجول، وإعادة فتح دور الحضانة والمكتبات والمتاحف.وكتبت صحف الثلاثاء في الشأن العربي، عن الزيارة الثانية خلال أقل من شهر للرئيس الفرنسي ايمانوييل ماكرون للعاصمة اللبنانية لحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة 190 شخصا.وأوردت صحف تونس دوليا، إعلان السلطات في النيجر أن فيضانات عارمة شهدتها البلاد في أغسطس نتيجة هطول الأمطار بغزارة تسببت بمصرع 51 شخصا، وتشريد الآلاف بعد تدمير منازلهم، وتأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة العمل بقيود العزل المفروضة لمواجهة كورونا،مشيرا إلى أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة كارثية".// انتهى //12:03ت م0059