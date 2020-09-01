لندن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوقيع الحكومة الإنتقالية في السودان بالأحرف الأولى اتفاقية سلام أمس في جوبا مع خمس حركات مسلحة تناولت قضايا تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ومشاركة الحركات المسلحة في كافة مستويات الحكم.وكتبت عن بدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في قطاع غزة بعد توقيع حركة حماس وإسرائيل اتفاقاً يشمل وقف إطلاق النار عبر حدود قطاع غزة ويلزم تل أبيب بتخفيف الحصار المفروض هناك منذ أكثر من 13 عام.وتناولت داخلياً تقارير متنوعة عن تأثيرات أزمة إنتشار فيروس كرونا المستجد على برامج الدراسة في مختلف المراحل تزامناً مع بدء فتح المدارس في إنجلترا وويلز أبوابها للطلاب.// انتهى //12:11ت م0062