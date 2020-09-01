الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوقّع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أمس، ضمن فعاليات ملتقى الإرشاد الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، اتفاقية تفاهم مع مركز الإرشاد الجامعي بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.ومثّل المركز الوطني في التوقيع المشرف العام الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب ومثّل مركز الإرشاد الجامعي المشرف العام الدكتور صلحي بن علي الفقيه.من جهته أكد الدكتور اليوبي أهمية الصحة النفسية وحرص الجامعة على الاستثمار في هذا المجال، وسعيها إلى تبني المبادرات المعززة للصحة النفسية التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين.بدوره أوضح المشرف العام على المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المركز الوطني ومركز الارشاد الجامعي لخدمة الأهداف المشتركة وإيصال الرسائل المطلوبة لمختلف أفراد وفئات المجتمع، وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة لديهما، وبما يسهم في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية، والتخفيف من الضغوط وتحسين جودة الحياة، وتطوير المهارات لمختلف فئات وشرائح المجتمع.وأشار الدكتور الحبيب إلى أن الاتفاقية تضمنت عدة بنود منها إقامة عدد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة بمجال تعزيز الصحة النفسية، وتقديم برنامج الاسعافات النفسية الأولية والبرامج الأخرى ذات العلاقة، وتقديم برامج تطويرية تسهم في تنمية الشخصية وتخفيف عوامل الخطورة لدى مختلف فئات المجتمع، وكذلك إيصال الرسائل الخاصة بمجال تعزيز الصحة النفسية لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بالإضافة إلى العمل على تطوير مهارات المختصين وتبادل الخبرات والتجارب بمجال تعزيز الصحة النفسية والاستشارات النفسية والأسرية، والتعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في المجال ذاته.// انتهى //12:14ت م0063