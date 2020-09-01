الدمام 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة المقاولات، بالتعاون مع منصة عاين لفحص ومعاينة العقارات أمس لقاءً عن بُعد حول سلسلة التعريف بالمنصات والتطبيقات في دعم قطاع المقاولات.وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها: أهمية المنصات والتطبيقات الالكترونية لتوفير الوقت والجهد على العملاء، وأهمية فحص المنتجات العقارية فنيا، خصوصاً السكنية منها قبل عملية الشراء، وإصدار تقارير فنية يكتبها فاحصون من أصحاب التخصص تكون سهلة القراءة، وكذلك مواجهة التحديات، خصوصاً في قطاع المقاولات لعدم وجود الخبرة في هذا القطاع ومنتجاته، والعمل على إنشاء قاعدة معلومات تمكن طالبي الخدمات المتنوعة في قطاع المقاولات من الوصول اليها.// انتهى //13:09ت م0078